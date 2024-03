Lazio, i messaggi di addio per Sarri dai calciatori biancocelesti

Si susseguono sui social i messaggi dei giocatori dellaper. Dopo le parole postate da Patric e, poco dopo, da Cataldi , sono seguiti altri post e stories su Instagram da diversi profili di calciatori della rosa biancoceleste. "Mister, ti volevo ringraziare per questi mesi - scrive Luca- nei tuoi modi a volte molto diretti e a volte enigmatici ho ritrovato dei valori che non vedevo da tempo. Spero di rivederti presto". Saluti e ringraziamenti per gli insegnamenti sono arrivati anche da Christos, mentre più conciso è stato: "Grazie di tutto Comandante!"Persinoha dedicato un pensiero all'ex tecnico della Lazio, col quale ha avuto in questi anni un rapporto fatto di amore e odio, a fasi alterne. "Grazie per questi anni importanti e con tante soddisfazioni - ha scritto il Mago - ti auguro il meglio per il tuo futuro". Lo spagnolo è finito peraltro al centro dei retroscena sull'addio del tecnico dopo il like di questa mattina al post della società dove si ufficializzavano le dimissioni di Sarri e l'incarico a Martusciello. "È stato un onore e un piacere essere allenato da te - il messaggio che invece ha mandato Mattia- Abbiamo fatto un percorso importante nel quale mi hai insegnato tantissimo, hai sempre dimostrato di essere una persona onesta sia fuori che dentro al campo. Avrei voluto e sicuramente avresti meritato una fine diversa, ti auguro il meglio per il tuo futuro. Grazie mister".Immancabili anche le parole del capitano della Lazio, Ciro: "Abbiamo gioito, lottato e insieme ci siamo tolti tante soddisfazioni. Voglio solo salutarti e ringraziarti per il percorso fatto insieme che mi ha permesso di crescere sotto tanti punti di vista. Grazie mister".