Lazio, i nomi per il dopo Baroni: dalla scommessa Klose al sogno Conceicao. E occhio a un clamoroso ritorno...

L'avventuraallavolge al termine. Salvo sorprese,(domani o giovedì) tra il tecnico e la dirigenza biancocelestee trovare un accordo sulla risoluzione del contratto. Pesano nel giudizio sull'allenatore la delusione in Europa League, la mancata qualificazione alle coppe per il prossimo anno i pesanti ko contro Inter e Bologna e una gestione rivedibile della rosa da gennaio in avanti. A Formello si ragiona già sul prossimo nome cui affidare la guida di una squadra che comunque in estate verrà di nuovo profondamente rinnovata.

Nell'elenco dei possibili candidati c'è dentro un po' di tutto. Nelle ultime settimane si sono rincorse voci dall'Italia e dall'estero che hanno accostato alla Lazio tecnici emergenti e scommesse come- che però non scaldano particolarmente gli animi della piazza, già parecchio scettica sul futuro della squadra - o anche quello, decisamente più affascinante per i tifosi, di MiroslavL'ex attaccante tedesco, che con la maglia biancoceleste ha giocato 5 anni e concluso la sua carriera da giocatore nel 2016, ha quasi subito iniziato il percorso per diventare allenatore. Ha esperienze come collaboratore tecnico in nazionale, poi ha fatto la gavetta tra il 2018 e il 2021 nelle giovanili del Bayern Monaco, diventando anche vice-allenatore prima di passare alla guida tecnica dell'Altach, in Austria. L'estate scorsa invece è tornato in patria, alla guida del Norimberga in Zweite Bundesliga (la Serie B tedesca). La Lazio potrebbe essere il passo successivo per la crescita della propria carriera. Non è chiaro ancora però se a Formello si voglia invece puntare su un profilo già con maggiore esperienza. In questo caso una figura come, appena liberatosi dall’Ajax, potrebbe sposarsi bene con un progetto che ripartirà ex novo. Sicuramente genererebbe maggior entusiasmo e curiosità rispetto aaccostato ai biancocelesti già in diverse occasioni in passato, ma che non ha mai raccolto troppi consensi tra le opinioni dei tifosi. Il sogno per loro sarebbe uno come, legato alla piazza da un passato vincente e da un affetto comunque ricambiato anche da lui stesso. Ha esperienza in grandi club come Porto e Milan e cerca una squadra che gli offra la possibilità di ripartire dopo la mezza stagione deludente proprio in rossonero.

Uno scenario a sorpresa è invece quello di unDimessosi a fine marzo del 2024 per diverse problematiche interne allo spogliatoio diventato non più gestibile da parte sua, il tecnico toscano ha comunque mantenuto un ottimo rapporto umano con il presidente Lotito. I due, al di là degli aspetti personali e di alcune visioni diverse sul mercato, non hanno mai nascosto una reciproca stima e si sono sempre parlati con grande schiettezza., con suo grande rammarico personale. E le voci di un suo riavvicinamento alla Lazio per ora restano tali., secondo cui con una squadra rinnovata, rispetto a quella che un anno e mezzo fa si rivoltò di fatto contro il tecnico toscano, e un progetto giovani cucito a misura con lo stesso Sarri, il rapporto potrebbe riprendere. Al momento però Sarri ha già diverse altre proposte. In Italia se lo contendono soprattutto Bologna e Fiorentina. Se dovessero essere confermati rispettivamente Italiano e Palladino, allora forse si potrebbero aprire spiragli per un ritorno a Formello. Ma pronosticarlo oggi appare ancora molto difficile.