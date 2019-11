Arriva il momento dei rinnovi in casa Lazio. Il primo, e sarà importante, è quello di Luis Alberto: raggiungerà Milinkovic Savic, se lo è meritato a suon di assist e giocate deliziose. Per arrivare al suo prolungamento, la Lazio è stata disposta a scommettere su Jony: Tare sa che è l'ultima chance per sostituire Lulic (vuole tornare in Svizzera) ed è stato disposto a rischiare. Jony ha lo stesso entourage di Luis Alberto, come riporta il Messaggero. Ecco perché è stato rischiato il suo acquisto (oltre all'occasione economica offerta dal contratto).



RINNOVI LAZIO - Cataldi ha già rinnovato fino al 2024, con l'annuncio rinviato per motivi di bilancio. Bastos pretende il doppio dell'offerta Lazio altrimenti a giugno si guarderà introno, Luiz Felipe e Strakosha avranno un ritocco, non dovrebbero esserci problemi. Da valutare Lukaku: verrà testato fino a giugno, quando si libererà il baby Armini, in mano a Raiola. Addio a Kishna e Vargic, prolungamento in vista fino al 2021 per Parolo, che diventerà dirigente.