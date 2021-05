Una volta deciso il futuro di(mercoledì è in programma l’incontro con) lapotrà finalmente programmare il futuro tra rinnovi e mercato. Focus sui calciatori in scadenza a giugno. Tra un mese infatti, in base agli accordi contrattuali in vigore, il club capitolino saluterà tre senatori. Si tratta del tuttocampista, del capitano ed eroe del 26 maggioe del recordman all time di presenze con la maglia biancoceleste, ovvero. Tre addii? Al momento un paio sembrano quasi sicure.Ci stiamo riferendo ai primi due citati, ovvero Marco Parolo e Senad Lulic. Entrambi, in maniera abbastanza inaspettata, non hanno ricevuto ancora nessuna proposta dalla società capitolina. Non sono bastate le 259 presenze, i 39 gol e i 19 assist conditi da 3 trofei del numero 16. Né, tantomeno, le 371 presenze, i 34 gol (tra i quali il più importante di sempre per i tifosi biancocelesti) e i 50 assist contornati da 4 trofei del bosniaco.Per Parolo ci sono due versioni. C’è chi parla della suggestione di un inizio di carriera dae chi invece della sua voglia di continuare a giocare (il, sua ex squadra, sarebbe alla finestra). Per Lulic, invece, si è accennato al proprio desiderio di tornare inquando in realtà il calciatore avrebbe sempre favorito la Lazio rispetto a qualsiasi altra possibilità. Stupisce la condotta della società per tali calciatori.Come stupiscono i tentennamenti per un altro pilastro come Stefan. Da quest’anno il difensore romeno è il calciatore più presente della storia della Lazio. 412 gettoni totali di cui 338 in Serie A. 6 trofei conquistati da quel gennaio 2008 quando arrivò in punta di piedi nella capitale. Con lui, rispetto a quanto accaduto con Parolo e Lulic, la Lazio si è fatta avanti poco più di un mese fa offrendoDa lì in poi però nessun riavvicinamento per un calciatore che nonostante l’età (34 anni) è ancora un titolare della squadra di Inzaghi. Tra l'altro, il suo rendimento non è sfuggito di certo ad alcuni club di Serie A. Secondo le nostre indiscrezioni. Il romeno e il suo entourage sono tuttora in attesa dell’appuntamento di Lotito e Tare, ma almeno per lui una bozza di offerta c’è stata.