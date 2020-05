La Lazio in ansia per Strakosha. Il portierone biancoceleste ha accusato un problema al piede, al quinto metatarso, di fatto tenendo in ansia staff medico e tecnico biancoceleste. Da Formello, come riporta il Corriere dello Sport, filtra maggior serenità: Thomas Strakosha dovrebbe rivedere il campo dopo appena 7 giorni di riposo.



RECUPERO LAMPO INFORTUNIO STRAKOSHA - Il classe '95 albanese tornerà dunque presto a disposizione del mister a breve, e sarà perfettamente in grado di rispondere presente il prossimo 13 giugno, se dovesse ripartire il campionato di Serie A. In giornata tornerà a Roma la sua riserva, Silvio Proto: dopo aver passato la quarantena in Belgio, si sottoporrà a 14 giorni di isolamento prima di mettersi a disposizione di Simone Inzaghi.