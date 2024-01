Lazio, i tifosi avvisano: 'Il 9 gennaio non tirate petardi, è pericoloso per bambini e famiglie'

In occasione dei festeggiamenti per il 124esimo compleanno della nostra Lazio, abbiamo deciso di aprire la 'torretta' di Piazza della Libertà nei giorni 6/01 dalle 16.00 alle 20.00, domenica 7/01 dalle 10.00 alle 20.00 e lunedì 8/01 dalle 15.00 fino alla mezzanotte, quando festeggeremo tutti insieme come ogni anno! Invitiamo tutti a raggiungerci per passare del tempo insieme nella storica piazza al centro di Roma, che ha visto nascere la S.S. Lazio 1900! Aspettiamo tutti i tifosi, le famiglie con i bambini e chiunque vorrà condividere con noi questa annuale ricorrenza storica per tutta la città. A tal proposito, per la consueta festa serale dell'8 gennaio, raccomandiamo di non portare petardi e 'bomboni'. Ultimamente hanno creato pericolo per le numerose famiglie e i tanti bambini che voglio festeggiare! Allo spettacolo pirotecnico abbiamo già pensato noi!!! Avanti Laziali!

I tifosi dellasi apprestano a festeggiare il 124° anniversario della fondazione del club. Tra questo week-end e il 9 gennaio, data della ricorrenza della nascita della polisportiva biancoceleste, sono previste diverse iniziative a Roma, organizzate sia dalle istituzioni sia dai sostenitori laziali stessi. In particolare, come tradizione, la sera tra l'8 e il 9 il cuore pulsante della tifoseria si radunerà in Piazza della Libertà per aspettare lo scoccare della mezzanotte e far partire i festeggiamenti. A tal proposito, sui social, i gruppi organizzati della Curva Nord hanno diffuso un comunicato per tutti coloro che parteciperanno all'evento, facendo una raccomandazione precisa:Di seguito il testo dell'avviso:

Per la giornata di martedì sono inoltre previste celebrazioni istituzionali sia nella sede della Regione Lazio, alla presenza del Presidente Rocca, degli assessori e dei consiglieri regionali, sia presso il Campidoglio, nella sala della Protomoteca, con il Sindaco Gualtieri, assessori e consiglieri comunali.