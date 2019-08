Il legame tra tifosi dell'Inter e quelli della Lazio è antico, un gemellaggio storico che ha radici profonde. Per questo la tifoseria nerazzurra ha voluto dedicare un'intera coreografia a Fabrizio Piscitelli, "Diabolik", il capo degli Irriducibili ucciso in un agguato a Roma.



COREOGRAFIA INTER - Un immenso striscione, con il disegno del noto personaggio dei fumetti da cui Piscitelli ha preso il soprannome, e la scritta eloquente: "Fabrizio con noi", affiancata da due aquile, questo il tributo pensato dai tifosi nerazzurri per la scomparsa di "Diabolik". La coreografia è stata esposta durante l'ingresso di Inter e Lecce in campo.