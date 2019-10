Lazio fans make fascist salutes in Glasgow in vile scenes ahead of Celtic clashhttps://t.co/vXVX4XGcGx pic.twitter.com/IsG6qZPWmA — The Scottish Sun (@ScottishSun) October 24, 2019

Glicontinuano a far parlare di sé, nonostante le sanzioni della Uefa (come testimoniano le foto del The Scottish Sun). Prima della sfida di Europa League contro il Celtic, decine di tifosi biancocelesti hannoI sostenitori della Lazio hanno marciato lungo Buchanan Street, sotto gli occhi dei passanti scioccati. La società biancoceleste è stata appena sanzionata dalla Uefa per i saluti romani fatti da alcuni tifosi: per la gara di ritorno contro il Celtic, in programma il 7 novembre, la curva Nord dell'Olimpico resterà infatti chiusa.