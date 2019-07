Ieri è iniziata ufficialmente la stagione della Lazio, che si è radunata a Formello prima della partenza per il ritiro ad Auronzo di Cadore prevista venerdì. Quando si aggregheranno al gruppo anche Acerbi, Immobile, Badelj, Marusic e Durmisi. Assenti gli infortunati Strakosha, Berisha e Lukaku. I volti nuovi sono Adekanye (autore del primo gol in partitella) e Vavro, attesi gli altri due nuovi acquisti Lazzari (in arrivo dalla Spal per 10 milioni più Murgia) e Jony dal Malaga per 2 milioni di euro.



Sullo sfondo c'è il caso Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo non ha risposto ai tifosi biancocelesti che gli chiedevano di restare a Roma. Il presidente Lotito continua a chiedere 120 milioni per lui. Invece Luis Alberto ha comunicato a Simone Inzaghi di voler restare.