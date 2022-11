Sfottò di compleanno per Ibanez e la Roma. Il club giallorosso ha postato su Twitter un messaggio di auguri per il calciatore, che oggi compie 24 anni. I tifosi della Lazio - che hanno esultato per la vittoria nell'ultimo derby arrivata per un errore proprio del difensore - ne hanno approfittato inondando il social di messaggi ironici, meme e prese in giro al diretto interessato e, in generale, ai rivali cittadini.