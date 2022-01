Il legame tra la famiglia Maestrelli e il mondo Lazio è viscerale. Tanto che anche per i discendenti del Maestro, che portò il primo scudetto, i tifosi conservano un posto speciale nel loro cuore. Per questo oggi la notizia della scomparsa della figlia, Tiziana, secondogenita dell'ex allenatore biancoceleste, ha commosso tutto l'ambiente laziale. Si è spenta ieri notte a 68 anni in una clinica romanda dopo una lunga malattia. Nei prossimi giorni si terranno i funerali in forma privata.