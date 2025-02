Lazio, ibrahimovic: "Preferisco giocare da centrocampista. Ho scelto di venire qui perché c'è un progetto interessante"

Getty Images

Presentazione ufficiale del nuovo acquisto della. Nel centro tecnico di Formello, l'ex Bayern Monaco e Frosinone, insieme al ds Fabiani, ha risposto alle domande dei cronisti:“Proseguiamo il progetto di ringiovanimento che ci siamo prefissati. Arjion è un 2005 già noto in Serie A dall’anno scorso a Frosinone, dove ha attirato la nostra attenzione. Lo abbiamo preso con la formula del diritto di riscatto e mi auguro possa far vedere il suo valore. Spero che il suo futuro sia ricco di soddisfazioni. Lo abbiamo inserito in un contesto funzionale, senza alterare equilibri dove tutto sommato fino a oggi i ragazzi che hanno giocato hanno fatto sempre qualcosa di straordinario”.

"Preferisco giocare come centrocampista, ma mi posso adattare ovunque. Cerco sempre di far valere le mie qualità. Mi sono allenato tantissimo in questo periodo. Non ho avuto le possibilità che avrei voluto al Bayern. So che posso migliorare e fare di più, per guadagnarmi più spazio in campo. Ho parlato col direttore, col mister e con i compagni. So che se mi impegnerò al massimo avrò le mie possibilità per mostrare le mie qualità in campo".“Un ambiente come le giovanili del Bayern dà grandi motivazioni. Ho imparato tanto dai grandi giocatori che erano lì e voglio raggiungere traguardi sempre più alti. Sono venuto qui alla Lazio perché ci sono stati dialoghi positivi con tutte le persone coinvolte. Il progetto che mi hanno presentato mi ha convinto. Non so quando giocherò, ma sicuramente avrò pazienza per aspettare la mia opportunità”.