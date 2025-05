Lazio, Ibrahimovic resta un mistero ma può essere ancora riscattato

Getty Images

Arijon. Il centrocampista tedesco, di origini kosovare, arrivato a gennaio in prestito dal, rimane un oggetto misterioso a Formello., ma non è mai stato un vero rinforzo per Baroni. Fermo ad appena 7 minuti giocati nel finale di gara nel tracollo biancoceleste a Bologna il 16 marzo scorso, il ragazzo -- vive in una condizione sospesa tra la scarsa considerazione dell'ambiente nei suoi confronti e la fiducia che invece la dirigenza nutre per una sua futura espolosione di talento.

Il paradosso è che a differenza di altri acquisti di gennaio, passati come meteore nel mondo Lazio, proprio lui - tra i meno impiegati di tutti - potrebbe invece rimanere ancora in rosa. Ne parla oggi il Corriere dello Sport. Il diritto di riscatto perè fissato a 8 milioni di euro. Il Bayern poi avrebbe un'opzione di controriscatto a 25 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Segno che i Germania credono tanto nel potenziale del ragazzo, passato l'anno scorso anche dal Frosinone. Nelle scorse settimane, scrive il quotidiano,L'interesse a portare avanti il rapporto è stato confermato. Tutto però andrà conciliato con lo sviluppo del progetto tecnico del club e con le ambizioni del ragazzo stesso. A bocce ferme, a giugno, se ne riparlerà. Ogni opzione al momento resta aperta per il futuro di Ibrahimovic, che nel frattempo spera di avere almeno un'altra chance di mettersi in mostra in questi ultimi scampoli di campionato.