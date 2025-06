Getty Images

Lazio, Ibrahimovic torna al Bayern di passaggio: accordo con l'Heidenheim

3 minuti fa



La Lazio non ha riscattato Arijon Ibrahimovic. Il trequartista tedesco di origine kosovara (classe 2005 ex Frosinone) torna così per fine prestito al Bayern Monaco, ma solo di passaggio. Infatti nel suo futuro c'è l'Heidenheim, che ha trovato l'accordo per ingaggiarlo con la formula del prestito.



Arrivato alla Lazio nello scorso mercato invernale, Arijon Ibrahimovic ha raccolto soltanto 2 presenze in maglia biancoceleste per un totale di soli 19 minuti giocati: 12 in Coppa Italia contro l'Inter (che ha vinto 2-0) a San Siro e 7 in Serie A nella trasferta persa 5-0 a Bologna in campionato.