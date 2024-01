Lazio, idea Bernardeschi e offerta per Cambiaghi: le ultime

La Lazio si muove sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. I biancocelesti cercano un giocatore offensivo, per aggiungere un'opzione in più alle fasce offensive. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club di Claudio Lotito sta valutando la pista che porta a Federico Bernardeschi, esterno classe 1994 attualmente in MLS, al Toronto FC. Si tratterebbe di un contratto di sei mesi, con opzione per un ipotetico rinnovo. L’esterno azzurro, pur di giocarsi le sue carte per ritrovare la maglia della Nazionale, è disposto a rinunciare a buona parte del suo ingaggio. Ma non solo Bernardeschi: la Lazio ha anche presentato un'offerta da 8 milioni di euro all'Atalanta per Nicolò Cambiaghi, ala attualmente in prestito all'Empoli. L’Atalanta, per il calciatore, chiede una cifra più alta.



SITUAZIONE JUVE – Intanto, Bernardeschi, è cosa nota, ha ripetutamente espresso il desiderio di interrompere - almeno momentaneamente - la sua esperienza al Toronto FC in MLS e si è proposto direttamente ai dirigenti della Juventus, per un prestito da qui al termine della stagione.