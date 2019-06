Lazio all'attacco. Tare sta setacciando il mercato in cerca di uomini-gol, attaccanti da affiancare a Ciro Immobile. Se Inzaghi sta già pensando alle variabili tattiche per fare i 30 gol mancati nella scorsa stagione - rispetto alla precedente - con Correa titolare fisso, Jony e Lazzari (manca accordo con la Spal), il ds della Lazio si sta muovendo su più fronti.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Messaggero, Tare vuole affiancare ad Immobile una punta con caratteristiche diverse, in grado di aiutarlo con forza e fisico. Inzaghi vorrebbe convincere Caicedo, ma in caso di mancato rinnovo andrà via (valutato 9 milioni), Tare ha fiutato una pista che porta al 'Cholito' Simeone. Solo 6 centri dopo i 18 milioni sborsati e consegnati al Genoa, per la nuova Fiorentina di Commisso è una minusvalenza. Una scommessa per la Lazio, come Immobile ai tempi.