Negli ultimi giorni Andrea Consigli è stato accostato di nuovo alla Lazio. L'attuale estremo difensore del Sassuolo già nell'estate che poi portò Reina nella capitale era finito nell'orbita del club capitolino. A quei tempi il Sassuolo chiedeva troppo secondo la Lazio (10 milioni di euro circa) motivo per il quale la trattativa sfumò. Stavolta, in attesa di novità sul fronte Strakosha, come riporta Il Corriere dello Sport la Lazio è tornata a farci un pensierino. Il portiere italiano, che a gennaio compirà 35 anni, a fine giugno terminerà il proprio contratto col Sassuolo e sei mesi prima potrà accordarsi con un altro club. I biancocelesti restano alla finestra.