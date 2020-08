Per dare spessore alla mediana Lazio ha puntato ancora Roberto Gagliardini, che guadagna 2 milioni di euro a stagione, ampiamente in linea con il monte ingaggi biancoceleste, per il quale avrebbe offerto già 15 milioni di euro, cifra che consentirebbe anche una piccola plusvalenza ma che l'Inter vorrebbe alzare a 20 milioni di euro. A meno che i nerazzurri non lo vogliano inserire in un’eventuale affare Milinkovic. Così si legge nell’edizione odierna di TuttoSport.