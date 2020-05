Emiliano Viviano dalla prossima stagione potrebbe firmare con la Lazio per un anno a parametro zero. Il portiere è stato vicino all'Inter che poi non lo ha tesserato, adesso l'idea di Tare è di prenderlo come vice Strakosha visto che Proto saluterebbe e Guerrieri andrà a giocare in prestito. Lo racconta La Gazzetta.