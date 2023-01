Nuova serata di festeggiamenti in programma in casa Lazio. Il 9 gennaio i biancocelesti torneranno all'Hilton Hotel Cavalieri Waldorf Astoria, in zona Monte Mario a Roma, che li ha già ospitati due settimane fa per la cena di Natale, per celebrare questa volta il 123° anniversario della fondazione del club. A darne notizia questa mattina è Repubblica, che sottolinea per questa occasione la presenza anche dei familiari dei giocatori e dello staff.