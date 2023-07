Il Barcellona ci ha ripensato: sarà il Tottenham e non la Lazio l'avversaria dei blaugrana per il Trofeo Gamper. La decisione è arrivata ieri. Salta quindi per i biancocelesti l'amichevole di lusso che si sarebbe dovuta tenere nei giorni successivi alla sfida del 3 agosto contro l'Aston Villa. La squadra di Sarri però, fa sapere oggi Il Messaggero, si recherà comunque in Catalogna in quei giorni, per sfidare invece il Girona.