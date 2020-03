Il Barcellona sta puntando con decisione Luiz Felipe: il presidente Bartomeu sta cercando un difensore che possa guidare la difesa blaugrana. I costanti problemi fisici di Samuel Umtiti rappresentano un grosso problema, soprattutto per via dei molti impegni del club catalano.



MERCATO LAZIO - Per questo motivo è scattato il corteggiamento: nel mirino il difensore della Lazio Luiz Felipe, come riporta Fourfourtwo.es. Non solo lui: il brasiliano è in short list con Pau Torres del Villarreal e Aymeric Laporte del Manchester City, che ha un prezzo decisamente molto più alto.