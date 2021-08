Occasione d'oro. Il Barcellona offre Philippe Coutinho alla Lazio. Secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante brasiliano (classe 1992 ex Inter, Liverpool e Bayern) con passaporto comunitario potrebbe arrivare in prestito con stipendio pagato in buona parte dal club catalano.



L'agente Kia Joorabchian ha buoni rapporti con il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Igli Tare, oltre a essere socio di Giuliano Bertolucci, il procuratore che ha pilotato il ritorno di Felipe Anderson in maglia biancoceleste.