Dopo aver sconfitto il Covid-19 un importante calciatore del Bayern Monaco è tornato ad allenarsi in campo. Si tratta di Thomas Müller. L'attaccante tedesco è rientrato nel quartier generale dei bavaresi e ha già ricominciato ad allenarsi per recuperare la forma. Buona notizia per il calciatore e il Bayern, non buonissima invece per la Lazio che se lo ritroverà di fronte mercoledì 17 marzo.