Nuova pretendente dalla Spagna per Luis Alberto. Come scrive Repubblica, nelle pagine della Cronaca di Roma, il Cadice si è fatto avanti con un'offerta da oltre 10 milioni più bonus da recapitare alla Lazio nei prossimi giorni. Tra le squadre che hanno mostrato interesse per il calciatore, i giallo-blu sono gli unici in questo momento ad aver mosso un primo passo concreto per provar a intavolare una trattativa. Il Mago biancoceleste gradirebbe la destinazione, trattandosi comunque della sua Andalusia, ma Lotito continua a chiedere almeno 20 milioni cash per cedere il cartellino a titolo definitivo. I tifosi spagnoli però intanto si sono già fatti prendere dall'entusiasmo, riempiendo sui social i post della Lazio con messaggi e fotomontaggi del numero 10 con la maglia della loro squadra.