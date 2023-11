Continua sui social lo sfottò post derby tra. Visto il poco spettacolare 0-0 maturato in campo nell'ultimo, al centro delle prese in giro tra tifosi ci sono le coreografie sugli spalti. E a cavalcare l'onda ci pensano anche gli stessi club. In particolare oggi è quello biancoceleste a punzecchiare i rivali con un video su Tik Tok.Prima dell'inizio della stracittadina un'aquila enorme, disegnata con dei cartoncini colorati, ha abbracciato tutto l'Olimpico biancoceleste, partendo dalla Tribuna Monte Mario e finendo in Tribuna Tevere, passando ovviamente per la Curva Nord. Dall'altra parte invece i tifosi romanisti hanno pescato un riferimento dalla leggendaria discendenza romana dal dio Marte, ma nel dispiegamento del telone con il disegno della divinità hanno avuto qualche problema, sottolineato beffardamente dai cugini. E proprio su questa difficoltà nello srotolamento gioca. Un video dall'alto evidenza la differenza di colpo d'occhio, e il testo del post - parafrasando lo striscione che in curva Sud accompagnava la coreografia - recita: "Magari non da Marte... Certamente di un altro pianeta".