Da ieri sera è rimbalzata una voce che vedrebbe l'entourage di Mohamed Fares non contento del trattamento della Lazio per il proprio assistito. Ancora manca l'ufficialità, e secondo SkySport addirittura l'agente del franco-algerino, Mino Raiola, già avrebbe cominciato a guardarsi intorno. In realtà dalla società filtra tranquillità come riportato da Il Corriere dello Sport. Il club capitolino sta solo aspettando di ufficializzare l'uscita di Jony per poi certificare l'entrata di Fares.