Secondo quanto riportato da diversi media inglesi ieri e quotidiani italiani oggi, la Lazio avrebbe praticamente chiuso per Andreas Pereira del Manchester United. Si tratta di un jolly di centrocampo con nazionalità doppia (brasiliana e belga). Il classe '96, arriverebbe a Roma in prestito con un diritto di riscatto fissato a 27 milioni di euro (queste le prime cifre che circolano) e il 10% della sua futura rivendita assicurato ai Red Devils.Per il suo arrivo però, come al solito, bisognerà prima cedere. Da valutare la situazione di Caicedo, ma anche quella di Correa.