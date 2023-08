Il colpo Gustav Isaksen potrebbe a sorpresa rivelarsi un doppio affare per Claudio Lotito. L'attaccante esterno danese è già un nuovo acquisto a disposizione di Maurizio Sarri per la sua prima squadra, ma insieme a lui potrebbe trasferirsi in Italia anche la fidanzata Olivia Moller Holdt che come lui... è una calciatrice professionista.



La classe 2001, ha militato nella passata stagione nel Rosengård e in passato ha vestito la maglia del Fortuna Hjørring, ma secondo il Corriere dello Sport sta trattando per trasferirsi alla corte Mister Grassadonia nelle Lazio Women. La conoscevate?