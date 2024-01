Lazio, il colpo last minute può arrivare dall'Inghilterra: ecco lo scenario

Corsa contro il tempo in casaper provare a piazzare un colpo in entrata.vorrebbero regalare aun'ala per rinforzare l'anemico attacco biancoceleste (appena 13 gol totali in 21 partite di Serie A da parte di tutti e 6 gli attaccanti). Vengono dalla Championship (serie B inglese) i due candidati principali, saliti alla ribalta nelle ultime 24 ore: uno è, del, l'altro è, delDestro il primo, mancino il secondo, quest'anno compiranno rispettivamente 24 e 23 anni e cercano il definitivo salto di qualità in carriera., nella convinzione che in estate il prezzo non possa che salire, soprattutto se la sua stagione dovesse proseguire sugli stessi livelli dimostrati finora (13 gol e 3 assist). Dopo questa risposta, nella giornata di ieri la dirigenza della Lazio ha provato allora a bussare alla porta del Plymouth per Whittaker e ha messo. La risposta è stata simile:, per un giocatore che ha già segnato 16 gol e fatto 7 assist tra campionato e FA Cup. La società biancoceleste dovrà quindi decidere nelle prossime ore se fare uno sforzo economico importante per affondare il colpo su uno di questi due profili o se tornare su uno degli altri nomi di cui si è parlato nelle scorse settimane.