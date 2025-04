Lazio, il cordoglio di Lotito per la morte di Suor Paola: "Esempio di amore, passione e sacrificio"

Getty Images

Il mondopiange la scomparsa di. L'ecclesiastica, tifosissima biancoceleste, si è spenta ieri sera, all'età di 77 anni. Era malata da tempo, ma non aveva mai smesso di portare avanti le attività di solidarietà con la sua associazione di beneficenza.- Sentito il cordoglio di tutta la S.S. Lazio, espresso questa mattina con un con un comunicato sul sito ufficiale del club e dalle parole del presidente: "La S.S. Lazio e il Presidente Claudio Lotito desiderano esprimere il proprio cordoglio e la propria commozione per la scomparsa di Suor Paola, figura amatissima da tutti i tifosi biancocelesti e dall’intera comunità romana. Suor Paola è stata un faro di speranza e generosità, un esempio straordinario di umanità e dedizione nei confronti di chiunque avesse bisogno di aiuto o conforto. Con il suo sorriso e la sua disponibilità costanti, ha incarnato i valori della solidarietà e dell’accoglienza, rendendosi punto di riferimento per migliaia di persone. Il Presidente e tutta la Società si uniscono al dolore della comunità religiosa e di quanti hanno voluto bene a Suor Paola, ricordandone con sincera gratitudine la sua missione di amore verso il prossimo. Il vuoto che lascia nei nostri cuori è immenso, ma la sua eredità di fede e benevolenza continuerà a ispirarci e a guidarci. “In questo momento di grande tristezza – dichiara il Presidente Claudio Lotito – sento il dovere di esprimere la mia più profonda riconoscenza verso Suor Paola per l’esempio di amore, sacrificio e passione che ha incarnato quotidianamente. Conserverò sempre il ricordo delle sue parole e del suo sorriso, capaci di scaldare il cuore di tutti e di infondere speranza anche nelle sfide più difficili. Suor Paola ci lascia un’eredità preziosa: la certezza che l’altruismo e la solidarietà siano la forza più grande che possiamo donare al prossimo”. In questo momento di profondo cordoglio, a nome di tutti i dirigenti, i calciatori, i collaboratori e i tifosi laziali, porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Il calore e l’esempio di Suor Paola resteranno per sempre parte della grande famiglia biancoceleste.

- La notizia della scomparsa di Suor Paola è stata accolta con profonda tristezza anche da tutte le componenti della fondazione benefica interna alla società biancoceleste SS LAZIO 1900, guidata da, moglie di Lotito. Questo il messaggio di cordoglio diffuso questa mattina: "Desidero unirmi al profondo cordoglio per la scomparsa di Suor Paola, che per me – come per moltissimi altri – non è stata soltanto un simbolo di dedizione e di fede, ma una vera amica e una guida spirituale. Il suo sorriso, la sua immancabile energia e la straordinaria capacità di trasmettere amore hanno riscaldato i cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuta, incluso il mio. Come Presidente della Fondazione SS Lazio 1900, non posso che ricordare con gratitudine tutto l’aiuto che Suor Paola ha offerto negli anni alle nostre iniziative di solidarietà. La sua presenza discreta, la mano sempre tesa verso i più fragili e la sua instancabile opera di bene hanno rappresentato un faro luminoso per la nostra comunità. Il suo esempio continuerà a ispirare il nostro operato e il nostro impegno quotidiano al fianco di chi è più in difficoltà. A titolo personale, porterò sempre nel cuore le nostre conversazioni e i momenti di condivisione, quegli istanti in cui la sua dolcezza e la sua forza interiore sapevano trasmettere speranza e coraggio anche nelle situazioni più complesse. Per tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di incrociare il suo cammino, la sua figura resterà una testimonianza viva di carità cristiana e un monito a non arrenderci di fronte alle sfide. Oggi la famiglia biancoceleste, insieme a quella della Fondazione, si stringe in un abbraccio affettuoso attorno a chi l’ha amata. Preghiamo perché il suo ricordo resti vivido, come un invito a proseguire sulla strada che lei ha tracciato: dare sostegno a chi soffre, diffondere il bene, e non dimenticare mai il valore della speranza e della solidarietà. Certa di interpretare il pensiero di tutti i collaboratori e i volontari della Fondazione, porgo le nostre sentite condoglianze alla comunità religiosa e a ogni persona che, come me, ha trovato in Suor Paola una preziosa compagna di viaggio".