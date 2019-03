In casa Lazio l'entusiasmo è alle stelle, e il gruppo sembra sempre più compatto. Il derby ha regalato un momento d'oro ad Inzaghi e i suoi, festeggiati da 5000 tifosi durante l'allenamento di ieri. Le dinamiche di gruppo vivono anche di gesti piccoli, ma importanti: Correa era in odor di convocazione in nazionale, poi Scaloni ha scelto altri giocatori. L'ex Siviglia è rimasto a bocca asciutta, con una grossa delusione da smaltire. A consolarlo ci pensa Luis Alberto, che, tramite social, prova a tirarlo su: "Pazienza, tutto arriverà con calma. Continua a far gioire noi che ti abbiamo in squadra. Ti sono vicino col cuore".