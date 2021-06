Brutta tegola per Denis Vavro, difensore della Lazio. Quest'ultimo, come reso noto dal ct della Slovacchia, Stefan Tarkovic, in conferenza stampa "E' positivo al Covid-19", il quale ha poi aggiunto "Gli ho parlato e non presenta alcun sintomo". Una brutta notizia comunque per il giocatore della Lazio che al momento inizierà la quarantena, ma il suo Europeo potrebbe essersi già concluso. Insieme a lui positivo anche un membro dello staff tecnico.