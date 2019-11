Immobile meglio di tutto il Milan. Il momento dell'attaccante della Lazio è dorato: è andato a segno anche nella vittoria biancoceleste contro il Lecce, si è preso di nuovo la maglia azzurra e ha tutte le intenzioni di convincere anche il ct Roberto Mancini. Capocannoniere della Serie A, con il compagno di reparto, il 'Tucu' Correa, forma la coppia più prolifica d'Europa. E lui ha segnato più di tutto il Milan dell'ex Lazio Pioli.



IMMOBILE MEGLIO DEL MILAN - No, non è del tutto una boutade di "Calciatori Brutti", celebre pagina Facebook, che l'ha pubblicata sui profili social. Ma un dato statistico: in questo campionato Immobile ha segnato 14 reti, mentre l'intero Milan solo 11. Il momento di forma di Piatek e compagni, nonostante la prestazione tirata fuori contro la Juventus, rimane nerissimo, e questo dato statistico non fa che confermarlo.