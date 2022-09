Sarri ha trovato la quadra per la difesa della Lazio. La rivoluzione estiva, che ha portato 2 nuovi portieri e 3 nuovi difensori centrali, unita al lavoro meticoloso che il tecnico ha iniziato sin dai primi giorni ad Auronzo, sta dando i suoi frutti. 7 gare di campionato e solo 5 gol subiti. Per trovare un dato migliore bisogna risalire addirittura alla stagione '90/'91, quando dopo le stesse giornate le reti incassate furono solo 4.



Seconda miglior difesa, al pari col Napoli, dietro solo all'Atalanta. 3 clean sheet, di cui due fuori casa (Torino e Cremona), che diventano 4 se ci si aggiunge anche quello all'Olimpico col Feyenoord in Europa League. Tralasciando la parentesi negativa col Midtjyllan, il cambio di passo è netto rispetto ad un anno fa, quando si viaggiava ad una media di circa 2 gol presi a partita. Le risposte fin qui sono state soddisfacenti da tutti gli uomini alternati dal mister, che ad ogni allenamento continua a battere il ferro sui tempi di movimento della linea a 4. In questo modo, in pochi mesi, ha tramutato quello che era un colabrodo in un autentico punto di forza della sua squadra.