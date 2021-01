Secondo giorno della settimana che porterà al derby della capitale venerdì sera alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Sarà un derby atipico. Come riporta Il Messaggero sarà la prima stracittadina a giocarsi di venerdì, ma soprattutto la prima, purtroppo, senza tifosi. Allo stesso tempo sarà anche il primo derby per diversi calciatori. Se la Roma in formazione dovrebbe averne di più, dal canto suo la Lazio ne avrà solamente uno. Si tratta di Reina. Il portiere spagnolo va verso la conferma tra i pali, e quella di venerdì sera sarà la sua prima stracittadina. L'ex Milan e Napoli ci arriva dopo una grande prestazione a Parma con tanto di porta inviolata, la quarta volta per la Lazio in questa stagione (la terza con Reina).