Lazio, il direttore sportivo Fabiani: "Telefonata a Lotito gesto a ignobile. Da Bernabè tentativo di estorsione"

Getty Images

Ha fatto il giro del web il video in cui Claudio Lotito, presidente della Lazio, parla al telefono con un tifoso biancoceleste. La telefonata è stata messa in rete e la divulgazione ha fatto arrabbiare il direttore sportivo Angelo Fabiani, che ha commentato la vicenda a Dazn a pochi minuti da Empoli-Lazio.

LA TELEFONATA TRA LOTITO E IL TIFOSO DELLA LAZIO

GESTO IGNOBILE - "Ci siamo isolati da questi fattori esterni. Per la dinamica e per come vengono fuori sistematicamente certe notizie c'è l'interesse da parte di qualcuno di minare la serenità della squadra e dello staff. Non devo fare il difensore del presidente ma si possono estrapolare più parole e assemblarle in un'unica telefonata. Ma il reato non è tanto nel fare queste registrazioni quanto nel divulgarle, chi è stato autore di questo gesto ignobile ne risponderà nelle sedi opportune, ma il problema non è né mio né del presidente Lotito".

BERNABE' - Fabiani ha parlato anche della situazione relativa al falconiere Bernabé: "È capitato anche a me a Formello, di essere registrato dal falconiere, questo non va bene è un gesto ignobile. Se è a conoscenza di nefandezze ha l’obbligo di denunciare nell’immediatezza non solo perché oggi i rapporti si sono interrotti con la Lazio. Questo è un tentativo di estorsione".