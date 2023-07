L'Arabia Saudita pigliatutto ha messo le mani anche su: offerta da 40 milioni dall'Al-Hilal, 20 all'anno al giocatore.ma l'ipotesi di vederlo nel campionato arabo è una possibilità concreta che sta prendendo corpo. Un ulteriore segnale arriva dai movimenti in casa Lazio che sta già valutando diversi profili per trovare un sostituto.- La soluzione al dopo Milinkovic potrebbe arrivare dall'Italia: i due nomi nella lista della dirigenza sono quelli di. Il polacco del Napoli è la prima richiesta di Sarri, che ci ha già lavorato a Napoli e vorrebbe riabbracciarlo anche nella capitale. La situazione contrattuale è simile a quella di Milinkovic: scadenza a giugno 2024, se non dovesse rinnovare la società vorrebbe venderlo subito per non perderlo a zero tra un anno. Ferguson è la prima alternativa in Italia: classe '99, con Motta gioca sulla trequarti ma può fare anche la mezz'ala, il Bologna l'ha pagato 3,5 milioni di euro e non vorrebbe privarsene, ma di fronte a un'offerta convincente potrebbe valutare la cessione.- Per sostituire Milinkovic la Lazio sta sondando anche due piste estere: la prima è quella che porta adel Besiktas, l'altra al Psv dove piace. Il primo è un '99 cresciuto nel Benfica che dopo un paio di prestiti tra Tottenham e Galatasaray l'ha venduto al Besiktas nell'estate 2022 per 6 milioni di euro. Titolare fisso nell'ultima stagione, 3 gol e 7 assist tra campionato e coppe. Il contratto è in scadenza a giugno 2026 con opzione di rinnovo per un'altra stagione, al momento offerte ufficiali non ne sono arrivate. Veerman ha un anno in più e una valutazione leggermente superiore rispetto a quella di Gedson, il Psv l'ha pagato sei milioni a gennaio 2022 quando ha firmato un contratto fino al 2026. Idee e valutazioni in casa Lazio, il dopo Milinkovic è già iniziato.