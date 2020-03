Arrivato a Roma, si è messo a disposizione della Lazio, ha giocato poco ma ha portato esperienza e saggezza nello spogliatoio della Lazio. Silvio Proto per un altro anno e mezzo sarà a disposizione della Lazio, a 37 anni è un secondo affidabile, molto apprezzato nello spogliatoio. Per il futuro la Lazio sta pensando di portare a Roma il '93 Alessandro Micai, ora in prestito alla Salernitana.



MERCATO LAZIO - Micai è al secondo anno a Salerno, è il 'cocco' di Lotito: come riporta il Corriere dello Sport, è protagonista insieme al n.1 della Lazio e Salernitana di un episodio piuttosto curioso. E' rimasta negli annali la litigata tra i due avvenuta il 9 luglio scorso nei play out tra Venezia e Salernitana. Micai voleva uscire all'intervallo, non stava bene, all'interno degli spogliatoi Lotito riuscì a "spronarlo" per farlo tornare in campo. In quella gara, terminata ai rigori, Micai parò due rigori.