A Lazio Style Channel, il medico della Lazio Fabio Rodia ha fatto il punto degli infortunati: "Leiva e Badelj li stiamo sottoponendo a un monitoraggio continuo, siamo ottimisti per il loro recupero. Lukaku ha reagito molto bene, siamo contenti per il calciatore. Ha seguito protocolli molto attenti e in questo caso ringrazio tutto lo staff. Jordan ha un problema cronico sulle ginocchia che si porta avanti da diverso tempo e si è riacutizzata alla fine dello scorso campionato”.