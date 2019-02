Un ex di tutto rispetto: il ds della Roma Monchi vivrà la partita contro la Lazio come un piccolo derby. E dà qualche piccolo suggerimento alla sua ex squadra, che affronterà i ragazzi di Inzaghi nei sedicesimi di Europa League ai microfoni della radio ufficiale del Siviglia: "La Lazio è una squadra forte fisicamente, ma se il Siviglia sarà in grado di resistere e mettere in campo tutta la sua qualità potrà farcela. Penso che sarà una sfida equilibrata, non vedo una favorita. Sulla Lazio? Hanno una buona rosa che lavora con lo stesso allenatore da tempo, giocano a memoria. In campionato lottano con noi, l'Inter, il Milan e l'Atalanta per un posto in Champions League. Giocano con il 3-5-2, hanno un centrocampo fisico e in avanti sfruttano la forza di Immobile e Correa. La stagione del Siviglia? È quarto in campionato con un buon distacco dalle inseguitrici. Hanno fatto bene fin qui, nonostante i parecchi infortuni che hanno avuto".