Il ds della Lazio Angelo Fabiani ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro l'Atletico Madrid di Champions League. Ecco le sue parole.



VICE IMMOBILE - "Castellanos l'abbiamo seguito in tutta la scorsa stagione e ci serviva un vice Immobile. Dobbiamo dargli il tempo di calarsi nella realtà italiana e capire bene il calcio di Sarri, ma siamo sicuri farà parlare di sé in positivo".



MERCATO - "Abbiamo fatto investimenti importanti su giovani importanti, c'era bisogno di mettere in organico qualche elemento in più rispetto alla passata stagione. Abbiamo abbassato l'età media e affidato a Sarri giovani con esperienze importanti, confidiamo nel mister per farli valorizzare al massimo".