Secondo La Gazzetta dello Sport, la Lazio si è attivata su due colpi in particolare per la prossima stagione. Il ds Igli Tare ha il sì di Luis Suarez del Saragozza, devastante in Serie B spagnola e idea per completare l'attacco del prossimo anno; il giocatore ha aperto, ora si deve trattare col Watford che è proprietario del cartellino. Davide Faraoni del Verona per la fascia di destra è l'altro grande obiettivo su cui si lavora.