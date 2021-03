Reina o Strakosha? Simone Inzaghi nel corso della stagione 2021/21 sta premiando oltremodo l'esperienza del portiere spagnolo, ma analizzando numeri e rendimento, la scelta sta davvero pagando? La risposta in larga parte è no, anche se, probabilmente, non è dovuto soltanto all'impatto degli estremi difensori, ma del rendimento complessivo della squadra.



La Lazio nella stagione 2019/2020 con Strakosha aveva una solidità difensiva più importante rispetto a quella che ha con Pepe Reina in questa stagione. La % di partite vinte scende dal 59% dell'anno scorso con l'albanese al 27% di quest'anno con lo spagnolo. 9 le vittorie consecutive della passata stagione contro le 3 di quest'anno, ma soprattutto Strakosha batte Reina sia per Clean sheets per partita (0,25 contro 0,23), ma anche per gol concessi (1,16 contro 1,38).



Sotto diversi aspetti se si confronta la stagione 2019/2020 del portiere albanese con quella 2020/2021 dello spagnolo Strakosha ha avuto un rendimento di molto più efficiente rispetto a Renia. Più alta per l'albanese è la % di tiri parati (73 vs 67) e di salvataggi per partita (1,20 contro 1,04). Anche per quello che riguarda il gioco con i piedi in realtà il distacco è tutt'altro che netto e, anzi, premia ancora Strakosha. Se è pari la %di passaggi lunghi riusciti e precisi (71%) sale di molto il distacco per i passaggi corti (5,4 contro 2,7 a partita) e quelli su palla inattiva (7 contro 4,5 a partita).



In sostanza ad oggi oltre all'esperienza internazionale i dati non premiano la scelta di Inzaghi. Che possa esserci presto un nuovo cambio in corsa?