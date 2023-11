Abbiamo perso contro l’ultima in classifica. Ora basta. Se qualcuno pensa che il tecnico venga esonerato si sbaglia, perché il fango lo mangiamo tutto insieme adesso, me compreso. Non voglio più vedere gente che fa il compitino. Io devo preservare quei 6-7 che ci mettono il sangue. Lì è la porta per chi non vuole farlo.