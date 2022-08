La Lazio ha pescato il Feyenoord nel gruppo dell'Europa League. La squadra olandese però ha vissuto una rivoluzione in estate e non è più quella che ha sfidato la Roma nella finale della Conference League. Dei 16 che sono scesi in campo a Tirana infatti sono rimasti solo in 6. Il club di Rotterdam ha infatti salutato Senesi, Malacia, Aursnes, Walemark, Nelson, Linssen, Til, Toornstra, Sinisterra e Dessers.