Mentre la Lazio procede a oltranza nel tentativo di trovare un punto di incontro con l’entourage di Zaccagni per l’ingaggio del calciatore, continuano i movimenti anche per gli esuberi. Ieri sono stati ufficializzati gli addii di Djavan Anderson e Kiyine. Il primo è passato in prestito secco al Cosenza, mentre il secondo approda al Venezia con diritto di riscatto, ma obbligo nel caso in cui i lagunari dovessero salvarsi.



ALTRE PARTENZE – Intanto si attendono ulteriori novità in uscita nella giornata di oggi. Rossi, che ha appena rinnovato sino al 2025, è conteso tra Bari e Viterbese. Leggermente defilato il Siena poiché già si è rinforzato in attacco. L’attaccante e il suo entourage decideranno il da farsi in extremis in accordo con la Lazio. Previste novità anche per Casasola che piace al Frosinone, Maistro seguito dall’Ascoli e Lukaku che potrebbe tornare in Belgio all'Anderlecht.



Chi inizialmente sembrava pronto a lasciare la Lazio e invece difficilmente lo farà è André Anderson. Al momento l’italo-brasiliano è destinato a restare nel Lazio Training Center e allenarsi con la prima squadra (già una presenza per lui in campionato). Chi resterà a Formello, ma non si allenerà con Sarri, è Cicerelli. Il classe ’94 non ha ricevuto più alcuna offerta e al momento sembra preclusa per lui l’opportunità di approdare in un nuovo club. Poche novità anche per Lombardi in seguito all'interessamento del Venezia, mentre su Gondo dopo il Como è spuntata anche la Spal.