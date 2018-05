5 anni alla Lazio, un gol che poteva valere la qualificazione in Champions, un finale di stagione che ha riscattato un anno passato alle spalle di Luis Alberto, dopo il ritorno dall'infortunio rimediato in estate, Felipe Anderson ora dovrà scegliere il proprio futuro. La Lazio lo valuta 40 milioni, ora scatteranno le trattative per il rinnovo, decisive per la sua permanenza o meno a Roma. Contratto in scadenza nel 2020, acquistato per 8 milioni dal Santos, alla sua ex squadra andrà 25% del ricavo di una futura cessione.



MERCATO LAZIO - Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la prossima settimana la società biancoceleste incontrerà i suoi procuratori Kia Joorobchian e Giuliano Bertolucci. L’intenzione di Felipe Anderson sarebbe quella di rimanere alla Lazio, ma è tutto da vedere. Il futuro di Felipe è tutto da scrivere, sono giorni decisivi.