Tutto il futuro di Inzaghi in 12 partite. La Lazio si gioca Champions e semifinale di Coppa Italia, le frizioni con Lotito ci sono state, ma il futuro del mister è tutto da scrivere. Come riporta il Messaggero, la società ha fissato l'obiettivo, vuole arrivare quarta in classifica, pensa di aver allestito una squadra all'altezza. Ora, con un anno e mezzo in più dei predecessori sulle spalle, Inzaghi si gioca il suo destino. Anche lui riflette sul suo futuro: troppe volte la Champions gli è sfuggita per un soffio, basti pensare allo scorso anno. Le radici di Inzaghi lo inchiodano a Roma, da un lato, dall'altro si sente pronto per il grande salto. Ma panchine libere, in giro, di big non ce ne sono. La missione Champions per ora è il suo unico pensiero.