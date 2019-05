Inzaghi al bivio. Il futuro del mister è in bilico, il braccio di ferro con Lotito è arrivato al momento decisivo. Come riporta il Messaggero, il mister ha sentito parecchie sirene di mercato che lo stanno portando con la testa altrove: non solo Juventus e Milan, anche l'Atalanta, archiviata l'era Gasperini, vuole ripartire con entusiasmo. Con la Champions da offrire.



IL FUTURO DI INZAGHI - Venerdì Inzaghi partirà per gli Stati Uniti, si prenderà una vacanza, vorrebbe aspettare, tenere il punto fino al suo ritorno. Lotito non ci sta: ha bisogno di una conferma, vuole sapere se può contare sul suo allenatore. La pazienza del presidente sta per finire: ha già avuto qualche contatto, Mihajlovic gli piace ma non ha un grandissimo rapporto con Tare, Liverani è la novità, De Zerbi piace da tempo, Conceicao è più di un'idea. Ma prima bisogna capire cosa vuole fare Inzaghi.